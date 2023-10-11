Билялетдинов объяснил, почему сборной России важно выиграть у Камеруна

Знаменитый отечественный тренер Ринат Билялетдинов в комментарии для «Газеты.Ru» оценил силу сборной Камеруна, с которой национальной команде России предстоит встретиться в товарищеском матче 12 октября, отметив качество «неукротимых львов», а также заявив, что победа в этой игре важна.

«Соперник – постоянный финалист чемпионатов мира. Несомненно, он послужит раздражителем для нашей сборной. Но чрезмерные ожидания все-таки не нужны, потому что товарищеский матч – есть товарищеский матч. Какая-то грань официального матча останется, планка будет выше, чем обычно. Любой спортсмен всегда хочет побеждать. Победа, даже в товарищеском матче, вещь всегда полезная и нужная. Надо стараться выиграть, потому что победа – это победа», — считает Билялетдинов.

Сборная России 12 октября в Москве примет национальную команду Камеруна, после чего 16 октября сыграет на стадионе турецкого отеля с менее известной и статусной африканской сборной – Кении.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Реала» посетит матч России и Камеруна в Москве.