Выступавший в США российский футболист рассказал об отношении американцев к России

Российский защитник гибралтарского футбольного клуба «Лайонс» Яков Шмелев, у которого также есть американское гражданство, рассказал об отношении к себе в США. Слова Шмелева передает «Чемпионат».

«Может кого-то удивлю, но американцам по барабану, что я из России. И всегда так было. Мне кажется, Штаты принимают мигрантов с распростертыми руками. Даже сейчас, когда в мире непростое время. Негативят ли люди по поводу России? Я вообще этого не встречал. Ни в свой адрес, ни в адрес страны», — рассказал Шмелев.

24-летний Шмелев родился в Тольятти. Он выступает на позиции правого защитника за «Лайонс» с августа 2023 года. Контракт Шмелева с гибралтарским клубом рассчитан до лета 2024 года. До этого Шмелев выступал за американский клуб «Мичиган». По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Шмелева составляет €25 тыс.

Ранее Шмелев заявил, что большинство граждан США интересуются только тем, что происходит в стране.