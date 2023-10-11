Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский футболист объяснил популярность Трампа в США

Футболист Шмелев: в США многие не знают, где находятся зарубежные страны

close
100%
iakovshmelev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский защитник гибралтарского «Лайонс» Яков Шмелев, имеющий американское гражданство, заявил, что большинство граждан США интересуются только тем, что происходит в стране. Слова Шмелева передает «Чемпионат».

«Многие просто не знают, где на европейской карте находятся те или иные государства. Им важно, что происходит внутри Штатов и что предлагают Трамп и Байден. Именно поэтому первый такой популярный. Потому что Америка, по его словам, должна быть первым приоритетом», — рассказал Шмелев.

24-летний Шмелев родился в Тольятти. Он выступает на позиции правого защитника за «Лайонс» с августа 2023 года. Контракт Шмелева с гибралтарским клубом рассчитан до лета 2024 года. До этого Шмелев выступал за американский клуб «Мичиган». По версии портала Transfermarkt рыночная стоимость Шмелева составляет €25 тыс.

Ранее Шмелев заявил, что в США люди более приветливы, чем в Тольятти.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий