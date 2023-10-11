Российский футболист объяснил популярность Трампа в США

Российский защитник гибралтарского «Лайонс» Яков Шмелев, имеющий американское гражданство, заявил, что большинство граждан США интересуются только тем, что происходит в стране. Слова Шмелева передает «Чемпионат».

«Многие просто не знают, где на европейской карте находятся те или иные государства. Им важно, что происходит внутри Штатов и что предлагают Трамп и Байден. Именно поэтому первый такой популярный. Потому что Америка, по его словам, должна быть первым приоритетом», — рассказал Шмелев.

24-летний Шмелев родился в Тольятти. Он выступает на позиции правого защитника за «Лайонс» с августа 2023 года. Контракт Шмелева с гибралтарским клубом рассчитан до лета 2024 года. До этого Шмелев выступал за американский клуб «Мичиган». По версии портала Transfermarkt рыночная стоимость Шмелева составляет €25 тыс.

Ранее Шмелев заявил, что в США люди более приветливы, чем в Тольятти.