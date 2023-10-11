Российский футболист с американским гражданством назвал плюсы и минусы США

Российский футболист гибралтарского «Лайонс» Яков Шмелев, у которого есть гражданство США, назвал плюсы и минусы Америки. Его слова передает «Чемпионат».

«Часты случаи, когда люди теряют друзей, когда узнают, что они проголосовали не так, как ты. Рост расходов: в некоторых штатах становится слишком дорого жить. Ну и третье, наверное, транспорт. Как гражданин США я все равно вижу больше плюсов. Но я такой же критик Америки, как и ее защитник», — заявил Шмелев.

24-летний Шмелев родился в Тольятти. Он выступает на позиции правого защитника с августа 2023 года. Контракт Шмелева с гибралтарским клубом рассчитан до лета 2024 года. До этого Шмелев выступал за американский клуб «Мичиган». По версии портала Transfermarkt рыночная стоимость Шмелева составляет €25 тыс.

Ранее Шмелев рассказал, что сейчас хотел бы играть за сборную США.