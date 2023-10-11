Нигматуллин: Проведель понимает, что не выдержит конкуренцию в сборной России

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил, что голкипер римского «Лацио» Иван Проведель отказался от выступлений за сборную России из-за большой конкуренции, передает Metaratings.

«Иван четко понимает, что он не пройдет конкуренцию в сборной России. Куда ему обыграть Сафонова, Лантратова и Помазуна? Это не сарказм, а констатация факта», — сказал Нигматуллин.

Проведель родился в Италии. Его мать — русская, а отец — итальянец. Родители Елены Калининой, матери игрока, жили на одной улице и общались со знаменитым советским вратарем Львом Яшиным.

Голкипер выступает за «Лацио» с 2022 года. Всю свою карьеру он провел в Италии и поиграл за такие клубы, как «Кьево», «Перуджа», «Эмполи» и «Специя».

12 октября сборная России сыграет в товарищеском матче с Камеруном на «ВТБ Арене» в Москве. 16 октября россияне встретятся в Турции с командой Кении.

Ранее в «Лацио» отреагировали на отказ Проведеля от вызова в сборную России.