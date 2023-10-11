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Гвардиола сделал выбор между Месси и Марадоной

Тренер «Манчестер Сити» считает, что Месси лучше Марадоны

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instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/mancity

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что футболист «Интер Майами» Лионель Месси лучше, чем легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, передает Calciomercato.

Гвардиола сказал, что видел Марадону и Месси.

«Я помню предсезонное турне по Азии. Месси приехал из Аргентины уставший, разбитый. Организатор турнира сказал нам выпускать Месси. В последние 20 минут Месси сделал хет-трик. Марадона был сильным игроком. Извините, но Лео — это нечто совершенно иное», — сказал Гвардиола.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что Месси может стать футболистом клуба из Саудовской Аравии.

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