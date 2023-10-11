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Хоккеисты Малкин, Кросби и Летанг установили уникальное достижение

Хоккеисты Малкин, Кросби и Летанг побили рекорд всех крупных американских лиг

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Charles LeClaire/Reuters

Хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг установили рекорд всех крупных американских лиг по числу сезонов, сыгранных вместе. Об этом сообщает пресс-служба «Питтсбурга».

Хоккеисты проводят вместе 18 сезон.

В стартовом матче регулярного чемпионата «Питтсбург» уступил «Чикаго» со счетом 2:4.

В прошлом сезоне Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

По результатам регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» занял девятое место в Восточной конференции. От «Флориды», которая заняла восьмое место, дающее право участвовать в плей-офф, команда отстала на два очка.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Вашингтоном». Встреча состоится 14 октября. Встреча начнется в 2.30 по московскому времени.

Ранее канадский хоккеист признался, что взял игровой номер в честь Малкина.

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