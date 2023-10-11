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Дубль Кучерова принес «Тампе» победу на старте сезона НХЛ

Две шайбы Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

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Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» встречалась с «Нэшвилл Предаторз» в матче открытия нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 5:3 (1:0, 0:1, 4:2).

В составе победителей голами отметились россиянин Никита Кучеров (дубль), Ник Пол (дубль) и Брэндон Хагель. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил матч из-за травмы.

У «Нэшвилла» шайбы забросили Райан О'Райлли, Юусо Пярссинен и Томми Новак. Нападающий Яков Тренин нанес один бросок в створ ворот и очков не набрал.

Также сегодня «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен» (5:30 мск), а «Питтсбург Пингвинз» — с «Чикаго Блэкхоукс» (3:00 мск).

Всего этот сезон будет включать в себя 1312 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, который завершится 19 апреля. Кубок Стэнли 2023 года выиграл «Вегас».

Ранее Кучеров стал лучшим российским хоккеистом НХЛ по версии TSN.

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Хоккей. НХЛ
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