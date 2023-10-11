Орещук о футбольной России: не может мир существовать без такой великой державы

Бывший спортивный директор московского «Динамо», футбольный агент Роман Орещук оценил шансы российских команд вернуться на международную арену. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Взрослым клубам не надо соглашаться на игру под нейтральным флагом. Взрослые потерпят. Рано или поздно нас вернут на международную арену. Не может мир существовать без такой большой великой державы. Рано или поздно мы там будем — вопрос только во времени», — заявил агент.

10 октября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отмене решения о допуске до международных соревнований юношеских российских сборных среди игроков не старше 17 лет, сняв его с повестки заседания исполнительного комитета.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее УЕФА подтвердил отмену решения по допуску юношеских сборных России.