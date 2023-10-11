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Бывший администратор «Спартака» назвал игрока клуба бараном

Экс-администратор «Спартака» Хаджи раскритиковал игру защитника клуба Дуарте

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ФК «Спартак»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи в комментарии «Спорт-Экспрессу» поделился мнением об игре парагвайского защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

«Джикия почему-то не устраивает тренера. Он даже в плохой форме лучше Дуарте. Непонятно, почему ставят этого барана. Он выглядит очень плохо. Пауза должна помочь команде. Может, руководство пригласит Абаскаля, чтобы он объяснил некоторые моменты.

Мое мнение, что в команде очень много обиженных игроков. И тренер, вмеcто того что вcе это наладить, наоборот, поджигает. Может, это такая европейcкая методика. Баланcа в команде нет. Нет взаимопонимания, потому что на каждую игру разным cоcтавом выходят. Но еще 19 игр. Может быть, вcе наладитcя», — заявил Хаджи.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

После 11 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. 22 октября красно-белые встретятся с «Пари НН».

23-летний Дуарте в январе перебрался в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо».

Ранее агент заявил, что тренер «Спартака» оказался пустышкой и популистом.

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