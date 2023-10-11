В «Лацио» отреагировали на отказ Проведеля от вызова в сборную России

В пресс-службе «Лацио» оценили заявление тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова об отказе голкипера римского клуба Ивана Проведеля от вызова в национальную команду. Слова представителя итальянской команды приводит «Спорт-Экспресс».

«Возможно, Кафанов имел в виду его вызов в сборную Италии, ведь несколько недель назад он не смог поехать туда из-за проблем со здоровьем. Но он был вызван в сборную Италии и представляет цвета этой национальной команды», — заявили в пресс-службе.

Проведель родился в Италии. Его мать — русская, а отец — итальянец. Родители Елены Калининой, матери игрока, жили на одной улице и общались со знаменитым советским вратарем Львом Яшиным.

Голкипер выступает за «Лацио» с 2022 года. Всю свою карьеру он провел в Италии и поиграл за такие клубы, как «Кьево», «Перуджа», «Эмполи» и «Специя».

12 октября сборная России сыграет в товарищеском матче с Камеруном на «ВТБ Арене» в Москве. 16 октября россияне встретятся в Турции с командой Кении.

Ранее агент Проведеля заявил, что его клиента не могут вызвать в сборную России.