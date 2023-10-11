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Российская фигуристка рассказала о переставшей кормить ее матери

Фигуристка Худайбердиева заявила, что ее с раннего возраста ограничивали в еде

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева в интервью YouTube-каналу Okko Спорт рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения.

21-летняя cпортсменка сообщила, что ее с детского возраста ограничивали в питании. «Мне сказали, что у меня плохая наследственность, что я в 12 лет буду размеров моей мамы. У меня мама — крупная женщина. Она испугалась и перестала меня кормить», — заявила Худайбердиева.

Фигуристка добавила, что ей тяжело было справиться с возникшей из-за неправильного питания проблемой.

Елизавета Худайбердиева выступает в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным. Они завоевали золото на чемпионате России в Красноярске, прошедшем в декабре 2022 года, несмотря на два падения партнерши, после чего подверглись критике от болельщиков и экспертов.

Спортсмены выступают вместе с 2020 года. Ранее Базин был в дуэте с Софьей Евдокимовой, а Худайбердиева — с Никитой Назаровым, а также Андреем Филатовым. В апреле стало известно, что Худайбердиева и Базин приняли решение об уходе от тренера Дениса Самохина к Александру Жулину.

Ранее фигуристка Туктамышева выложила фото в купальнике.

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