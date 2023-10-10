Пострадавшему во время атаки на Израиль футболисту ампутировали ногу

Защитнику израильского футбольного клуба Бену Биньямину ампутировали ногу, передает Ynet.

Футболист получил ранение в результате нападения движения ХАМАС на территорию Израиля. Биньямин во время нападения находился с девушкой на музыкальном фестивале, который проходил недалеко от границы с сектором Газа.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 8 октября отложил все матчи в Израиле под своей эгидой.

Ранее известный украинский футболист удалил историю о поддержке Израиля после критики арабов.