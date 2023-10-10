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НХЛ запретила игрокам обматывать клюшку радужной лентой

AP: НХЛ запретила игрокам обматывать клюшку радужной лентой в поддержку ЛГБТ

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Wilfredo Lee/AP

Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила игрокам обматывать клюшку радужной лентой в поддержку ЛГБТ, передает Associated Press.

Руководство лиги разослало всем командам обновленные правила, по которым хоккеистам запрещается изменять свою форму или экипировку, если матч посвящен каком-либо событию, включая акцию «Вечер гордости».

В январе 2023 года российских хоккеист Иван Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в форме с символикой ЛГБТ. В итоге после пропущенной раскатки российский хоккеист принял участие в матче против «Анахайма». Его команда одержала разгромную победу со счетом 5:2. Проворов результативными действиями не отметился.

После его поступка многие игроки и даже команда «Нью-Йорк Рейнджерс» отказались от подобной инициативы.

Новый сезон НХЛ стартует 13 октября. В первом матче регулярного чемпионата сыграют «Тампа-Бэй» и «Нэшвил». Стартовое вбрасывание состоится в 0.30 по московскому времени.

Ранее российский игрок НХЛ рассказал о реакции на его отказ участвовать в акции ЛГБТ.

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