Экс-игрок ЦСКА оценил вероятность перехода российского футбола в Азию

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин назвал утопией возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), передает RT.

«Считаю, что переход РФС в Азию — это утопия. Поймите, там тоже не будет весомых гарантий для нас, в том числе для отбора и участия в чемпионате мира», — сказал Алдонин.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. 12 сентября национальная команда сыграла вничью с Катаром 1:1.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 10 октября это решение было отменено.

Ранее УЕФА подтвердил отмену решения по допуску юношеских сборных России.