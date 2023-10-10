Капризов назначен альтернативным капитаном «Миннесоты»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов назначен альтернативным капитаном своей команды. Об этом сообщила в своих соцсетях пресс-служба НХЛ.

Капитаном «Миннесоты» является Джаред Спереджен. В прошлом сезоне его ассистентами были Мэтт Дамба и Маркус Фолиньо.

В минувшем сезоне в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» в 1/8 финала уступила в серии 2:4 «Даллас Старз». Капризов принял участие во всех шести матчах серии, отметившись лишь одной заброшенной шайбой.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Овечкина, Малкина, Панарина и Кучерова. Около месяца Капризов пропустил из-за травмы.

В первом матче нового сезона «Миннесота» на своей площадке сыграет против «Флориды» Встреча состоится 13 октября. Стартовое вбрасывание назначено на 3.00 по московскому времени.

Ранее Капризов заявил, что рассчитывает на выход в плей-офф НХЛ по итогам сезона.