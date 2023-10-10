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Вратарь «Лацио» отказался от вызова в сборную России

Тренер сборной РФ Кафанов: вратарь Проведель отказался от вызова в команду

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Alberto Lingria/Reuters

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер римского «Лацио» Иван Проведель отказался общаться на тему вызова в национальную команду, передает «Спорт-Экспресс».

Кафанов заявил, что обращался в Российский футбольный союз (РФС), чтобы они связались с Проведелем, но голкипер сказал что не хочет разговаривать ни с кем из России.

«Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его», — добавил Кафанов.

Проведель родился в Италии. Его мать — русская, а отец — итальянец. Родители Елены Калининой, матери игрока, жили на одной улице и общались со знаменитым советским вратарем Львом Яшиным.

Голкипер выступает за «Лацио» с 2022 года. Всю свою карьеру он провел в Италии и поиграл за такие клубы, как «Кьево», «Перуджа», «Эмполи» и «Специя».

12 октября Россия сыграет с Камеруном на «ВТБ Арене». 16 октября россияне встретятся в Турции с Кенией.

Ранее Проведель попал в заявку сборной Италии.

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