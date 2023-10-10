УЕФА отменил решение о возвращении юниорских сборных России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отозвать допуск юниорских мужской и женской сборных России на отборочные турниры чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис.

Данное решение озвучено в ходе очередного заседания исполкома организации, которое проходит 10 октября в швейцарском Ньоне.

Президент УЕФА Александр Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборных России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября The Independent сообщила, что УЕФА может пересмотреть данное решение.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Ранее УЕФА официально объявил Великобританию и Ирландию хозяйками Евро-2028.