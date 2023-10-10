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УЕФА официально объявил Великобританию и Ирландию хозяйками Евро-2028

Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии

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Dado Ruvic/Reuters

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин на специальной церемонии, которая прошла в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне, объявил о том, что чемпионат Европы 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии.

О том, что Евро-2028 примут эти две страны, стало известно 7 октября, когда Италия и Турция приняли решение отозвать совместную заявку и сконцентрироваться на борьбе за проведение чемпионата Европы в 2032 году.

С 2016 года финальный турнир чемпионата Европы по футболу проходит по новой схеме. В нём принимают участие 24 команды, которые разделены на шесть групп по четыре в каждой. Две лучшие команды каждого квартета вместе с четырьмя лучшими сборными, занявшими третье место, формируют сетку плей-офф, где начиная с раунда 1/8 финала проводят матчи на вылет.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. Лучшим результатом в истории независимой России является бронза Евро-2008. В 1960 году сборная СССР стала первым победителем континентального первенства.

Ранее стало известно место проведения Евро-2032.

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