Журова: трансляции российских соревнований по фигурному катанию можно продавать за рубеж

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов под эгидой организации. Она заявила «Газете.Ru», что в России на внутреннем уровне необходимо популяризировать виды спорта, представители которых не могут выступать на международных турнирах.

«Организовывать альтернативные соревнования? Это единственный путь. И не альтернативные, а свои. Придавать внутренним соревнованиям более высокий статус, чем он был до сих пор, уделять им больше внимания, показывать по телевизору. У нас же чемпионаты России, кроме фигурного катания, практически не показывали. Зато сейчас есть трансляции, люди переживают за свой субъект, свой город, узнают спортсменов. Расширилась региональная география. Так что нужно делать свои соревнования.

Что касается фигурного катания, каждый внутрироссийский турнир соберет полные трибуны. Фигуристам здесь можно меньше всех волноваться, потому что зрители их любят, поддерживают и всегда будут ходить на такие соревнования. К сожалению, ряд видов спорта не так популярен, им сложнее. А фигуристы могут еще и на весь мир трансляции продавать, потому что за рубежом люди тоже интересуются, как наши выступают. И уровень фигурного катания внутри страны будет намного выше, чем в мире, все это будут понимать. Конечно, соперники будут придумывать какие-то истории про то, что россияне что-то используют — но пусть злословят как хотят», — резюмировала Журова.

Россияне и белорусы были отстранены от соревнований под эгидой ISU 1 марта 2022 года. Таким образом, лишились права участвовать в чемпионатах мира, Европы и других крупных международных турниров фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты.

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