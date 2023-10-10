Андреева вышла во второй круг турнира в Гонконге

Российская спортсменка Мирра Андреева пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге.

В стартовом матче на турнире 16-летняя уроженка Красноярска оказалась сильнее украинской теннисистки Даяны Ястремской. Встреча, продлившаяся 1 час 23 минуты, завершилась уверенной победой Андреевой со счетом 6:4, 6:3. По ходу игры россиянка свершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейковых очка из восьми возможных. Ее соперница оформила три подачи навылет, сделала четыре двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

В матче за выход в следующий этап соревнований Андреева встретится с победительницей пары Виктория Азаренко / Лейла Фернандес.

В обновленном рейтинге WTA Андреева занимает 50-ю строчку. Возглавляет рейтинг белорусская теннисистка Арина Соболенко. На втором месте расположилась Ига Свентек, а замкнула тройку лучших представительница США Кори Гауфф. Российских спортсменок в топ-10 рейтинга WTA нет.

Ранее теннисистка Людмила Самсонова вошла в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), поднявшись с 22-го места на 16-е.