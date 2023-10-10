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Стал известен победитель гонки IRONSTAR 226 SOCHI SIRIUS 2023

Финал триатлонного сезона России собрал 6500 участников из 393 городов

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IRONSTAR

С 6 по 8 октября на Федеральной территории «Сириус» (Сочи) прошел фестиваль спорта IRONSTAR SOCHI SIRIUS 2023. Мероприятие собрало 6500 участников и 17 000 болельщиков из 77 регионов России. В рамках фестиваля состоялись женские и детские забеги, заплывы на открытой воде, соревнования по триатлону на дистанциях 113 км, SPRINT и OLYMPIC, а также главная триатлонная гонка сезона – IRONSTAR 226 SOCHI SIRIUS 2023.

7 октября состоялась гонка IRONSTAR 226 SOCHI SIRIUS 2023. В рамках соревнований участники преодолели 3,86 км плавания, 180 км велогонки и 42 км бега. В этот же день профессионалы боролись за призовые места на Чемпионате России на длинной дистанции, победителями которого стали Илья Прасолов и Юлия Голофеева.

«Фестиваль в «Сириусе» - это самое долгожданное событие в сезоне как для участников, так и для команды IRONSTAR. На финише было сделано три предложения руки и сердца. Это уже добрая традиция, и нам приятно быть местом, где создаются семьи. В этом году мы мы наполнили программу не только соревнованиями, но и познавательным лекторием, конкурсами от партнеров, исторически наполненным ЭКСПО, программой лояльности для болельщиков. IRONSTAR SOCHI SIRIUS - это буря эмоций, волнение и радость от преодоления себя. Фестиваль подошел к концу, и осталось ощущение энергетического заряда от этого праздника, который длился 4 дня», — заявил генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Победу в категории IRONSTAR 226 у мужчин одержал Кирилл Кравченко, серебряным призером стал Артем Прилепов, бронзовая награда досталась Александру Халаманову. У женщин в аналогичной дисциплине первенствовала Марина Колескина. Наталья Григорьева стала второй, а Антонина Фаустова — третьей.

Ранее cообщалось, что Александр Овечкин не попал в топ-30 игроков НХЛ по версии The Score.

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