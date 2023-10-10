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Футболист французского клуба оценил матч между «Спартаком» и ЦСКА

Футболист «Марселя» Жиго похвалил «Спартак» за ничейный матч с ЦСКА

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РИА Новости

Бывший футболист «Спартака», а ныне игрок французского «Марселя» Самуэль Жиго оценил матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и ЦСКА. Слова Жиго передает пресс-служба «Спартака».

«Они не сдавались и забили на последних минутах. Квинси забил фантастический гол. Он ключевой игрок «Спартака». Мне также понравилось, как команда хотела владеть мячом, разыгрывала его и прессинговала после потерь. В дерби всегда много эмоций, несмотря на это, парни остались сфокусированными и смогли дважды отыграться по ходу матча», — сказал Жиго.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

После 11 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. 22 октября красно-белые встретятся с «Пари НН».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи заявил, что красно-белые безобразно играли в матче против ЦСКА.

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