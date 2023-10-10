Тренер ЦСКА заявил, что в клубе жалеют об уходе Зайнутдинова в турецкий клуб

Помощник главного тренера футбольного ЦСКА Олег Фоменко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!» заявил, что в клубе жалеют об уходе полузащитника Бактиера Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ».

«Чей уход летом был обиднее всего? Зайнутдинова. Он закрывал две позиции: латераля и левого центрального. В сборной играет инсайда, может и там выйти. В опорной зоне играл. Хотелось его оставить, но, к сожалению, у него было огромное желание поиграть за границей», — сказал Фоменко.

Сообщалось, что армейский клуб получил за своего футболиста компенсацию в размере €5 млн + 15% от суммы будущей перепродажи Зайнутдинова. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Зайнутдинов провел три игры, в которых не забил ни одного мяча. В чемпионате Турции игрок провел три игры, в которых не отметился результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Зайнутдинова составляет €6,5 млн. Его контракт с «Бешикташем» рассчитан до лета 2027 года.

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