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Экс-глава «Москвы» обвинил Карпина в поражении «Ростова» от «Краснодара»

Экс-глава «Москвы» Белоус обвинил Карпина в поражении «Ростова» от «Краснодара»

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Reuters

Бывший генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус выразил мнение, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин виноват в поражении своей команды от «Краснодара» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Поражение в Краснодаре — тренерское, однозначно! Физически-то ростовчане готовы неплохо. Не проседают, бьются до последних минут. А вот концентрации не хватает. Вдобавок замены не помогают сохранить преимущество. В этом туре они игру «Ростова», мягко говоря, не усилили», — сказал Белоус.

7 октября «Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 3:2. Команда Валерия Карпина после первого тайма вела со счетом 2:0. В начале второй половины встречи Эдуард Сперцян отыграл один мяч. За 10 минут до окончания матча Николай Комличенко срезал мяч в свои ворота. А уже на пятой добавленной минуте Джон Кордоба принес своей команде победу.

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» продолжает удерживать первое место в турнирной таблице. У команды 27 набранных очков. Вторыми идут «Крылья Советов» (21 очко). Ростовчане имеют по 10 очков с «Балтикой», которая расположилась в зоне стыковых матчей.

Ранее легенда ЦСКА заявил, что ему жалко «Ростов».

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