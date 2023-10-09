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Тренер «Зенита» одним предложением оценил игру Дзюбы в «Локомотиве»

Тренер «Зенита» Симутенков: Дзюба очень удачно вернулся

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Тренер петербургского «Зенита» Игорь Симутенков заявил, что форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба хорошо играет за свой клуб, передает Sport24.

«Артем очень удачно вернулся, забивает и отдает голевые передачи», — сказал Симутенков.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом России.

Всего в текущем сезоне 35-летний форвард забил три мяча и сделал три результативные передачи в 12 играх за «железнодорожников». Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В следующем туре «Локомотив» на своем поле померится силами со столичным «Динамо» (21 октября).

35-летний форвард вместе с тренером Леонидом Слуцким ведет шоу на YouTube «Ну, так нельзя», где общается со спортсменами. При этом Слуцкого и Дзюбу неоднократно критиковали за большое количество мата в эфире.

Ранее в «Локомотиве» ответили на вопрос о снижении медиаактивности Дзюбы.

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