Месси может стать футболистом клуба из Саудовской Аравии

Аргентинский футболист Лионель Месси, выступающий сейчас в США за клуб МЛС «Интер Майами», может перейти в один из клубов Садовской Аравии, передает Sport.es.

Саудовцы могут арендовать Месси до февраля 2024 года, когда начнется новый сезон МЛС.

«Интер Майами» лишился шансов на выход в плей-офф МЛС после поражения от «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата Лиги.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Интер Майами», завершилась поражением хозяев со счетом 0:1. Единственный мяч в игре был забит на 78-й минуте игры, его автором стал Альваро Барреаль.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Ранее Месси возобновил тренировки с «Интер Майами».