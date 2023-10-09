Бывший футболист «Спартака» подверг критике УЕФА

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко подверг критике Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает «Чемпионат».

«Они постоянно меняют свои решения. Чего хотят, то и делают. Естественно, странно, что они постоянно меняют свои решения. То, что они вообще изначально не хотели допускать, — это тоже абсурд», — сказал Ещенко.

По информации издания The Independent, на президента УЕФА Александера Чеферина оказывается давление с целью вновь поставить вопрос о недопуске российских молодежных команд на международные соревнования. Недовольство, в том числе, было вызвано тем, что глава организации заранее не уведомил о том, что вопрос о смягчении санкций в отношении российского футбола будет рассмотрен за заседании, прошедшем 26 сентября.

Ранее Светлана Журова обвинила Европу в двойных стандартах в отношении российских спортсменов.