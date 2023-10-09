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«Россияне создали нечто уникальное»: легендарный олимпиец восхитился турниром в Москве

Скейтбордист Оберхольцер: россияне создали уникальный турнир Grand Skate Tour

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Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Известный скейтбордист Даллас Оберхольцер, который в 46 лет принял участие в Олимпийских играх в Токио и готовится выступить в Париже-2024, в интервью «Газете.Ru» восхитился московским турниром Grand Skate Tour, где выступил вместе с 200 другими иностранцами в сентябре 2023 года.

«Grand Skate Tour — это прекрасная платформа, чтобы объединить всех лидеров скейтбординга. Это не было обычным соревнованием. Россияне создали нечто уникальное: собрали со всего мира людей, которые развивают скейтбординг и горят страстью к этому виду спорта.

Я никогда раньше не бывал на мероприятиях, где чувствовал бы такую общность с большим количеством скейтеров. Мы делились историями успеха и провала. Все получили пользу от этого — и больше всего российские скейтбордисты, которые учились на примере наших историй.

Однажды вечером мы все вместе поехали по улицам Москвы на Красную площадь. Нас было 200 человек на скейтбордах — и это было такое вдохновляющее чувство. Мы оживляли пустые ранее пространства, переосмысливали то, как можно использовать урбанистическую архитектуру.

Скейтбординг — это просто красиво. Я был очень вдохновлен Grand Skate Tour и переполнен любовью к скейтбордингу после этого мероприятия», — сказал Оберхольцер.

Ранее легендарный олимпиец назвал причину спортивного отставания России от остального мира.

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