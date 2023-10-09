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Журова обвинила Европу в двойных стандартах в отношении российских спортсменов

Депутат Журова обвинила Европу в двойных стандартах к российским спортсменам

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что США показывают себя с демократической стороны, разрешая российским атлетам выступать в соревнованиях под своим флагом.

По ее мнению, Европа ведет себя по отношению к России лицемерно, ссылаясь на запреты США в отношении российских атлетов, которых на самом деле нет.

«Мне бы очень хотелось, чтобы эти двойные стандарты увидел весь мир, потому что в Америке нет никаких проблем для россиян соревноваться с флагом — пожалуйста, выступайте. А та же Европа устремляется на американцев и говорит, что это они нам диктуют и все запрещают. Американцы в свою очередь утрированно показывают: «Нет, нет, нет, это выбор Европы, это они сами так хотят, мы не рулим этим процессом. Нас обвиняют, что это якобы мы какие-то организаторы невидимых процессов против России, но мы же разрешаем флаги и ничего не запрещаем». Получается, что европейцы идут на поводу у американцев, и являются при этом заложниками ситуации. Интересные двойные стандарты», — заявила Журова.

7 октября стало известно, что Абсолютный борцовский чемпионат (UFC) разрешил всем спортсменам выходить в октагон перед боем с национальными атрибутами. До этого глава UFC Дана Уайт отменил выход бойцов с флагами весной 2022 года.

Ранее Светлана Журова оценила вероятность пересмотра решения УЕФА о допуске сборных России U-17.

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