Совет ISU не обсуждал вопрос допуска россиян на заседании в Лозанне

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) не обсуждал вопрос о допуске российских и белорусских фигуристов на международные соревнования, передает «Матч ТВ».

«В эти выходные прошел совет ISU. Мы с нетерпением и недоверием ждали обсуждения вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов. К сожалению, этот вопрос даже не обсуждался», — сказал Гуляев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6-8 октября в Лозанне.

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