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Легенда ЦСКА оценил будущее Абаскаля после ничьей в дерби

Ветеран ЦСКА Пономарев заявил, что «Спартак» все еще может уволить Абаскаля

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не смог обезопасить себе от увольнения.

По его словам, 34-летний испанский специалист все еще близок к увольнению, несмотря на ничейный результат.

«Спартак» в обороне вообще никакой, я не думаю, что этой игрой Абаскаль продлил свое нахождение в клубе. Вообще игроки не понимают игру в защите. Надо их как-то учить, как-то направлять, их надо воспитывать и объяснять, как надо играть в футбол. Подсказы он делать не умеет. Не каждому это дано, не каждый может воспитывать футболистов» — заявил Пономарев.

Матч «Спартак» — ЦСКА завершился результативной ничьей со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры в активе и «Спартака», и ЦСКА стало по 17 очков. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, а красно-синие — седьмое.

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