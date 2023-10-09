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Журова оценила вероятность пересмотра решения УЕФА о допуске сборных России U-17

Депутат Журова заявила, что не верит в допуск сборных России U-17 от УЕФА

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Павел Бедняков/РИА Новости

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что не верит в то, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не пересмотрит решение о допуске мужских и женских юниорских сборных России к отборочным турнирам предстоящего первенства Европы 2024 года.

По ее мнению, на данный момент количество стран, планирующих бойкотировать матчи с россиянами, слишком большое.

«Я думаю, что наши футбольные сборные никуда не вернутся. Там просто будут сплошные бойкоты и организаторы в итоге пойдут на поводу у них, потому что попросту все откажутся с нами играть. Или организаторы откажут нашим ребятам в визе, и они не смогут приехать на отборочные соревнования, шведы уже об этом сообщили. Поэтому не надо тешить себя иллюзиями», — заявила Журова.

Президент УЕФА Александр Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября The Independent сообщила, что УЕФА может пересмотреть данное решение.

Ранее экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что ЦСКА был ближе к победе в дерби.

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