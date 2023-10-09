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В «Динамо» рассказали, как израильский легионер команды реагирует на происходящее на родине

В «Динамо» заявили, что израильский игрок Даса обеспокоен происходящим на родине

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Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о состоянии защитника команды Эли Даса, который является гражданином Израиля. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Он, безусловно, обеспокоен происходящим. У него в Израиле семья. Но, со слов Эли, его родные в безопасности. Коммуникации с Израильской футбольной ассоциацией не было», — сказал Гафин.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Даса выступает за «Динамо» с 2022 года. В текущем сезоне израильский защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) девять из 11 возможных матчей, не отметившись результативными действиями. С 2015 года Даса защищает цвета национальной команды Израиля.

После 11 туров РПЛ «Динамо», набрав 17 очков, делит пятое место с «Пари Нижний Новгород», «Спартаком» и ЦСКА.

Сейчас в РПЛ пауза на матчи сборных. Россия сыграет с Камеруном (12 октября) и Кенией (16 октября).

Ранее стало известно, призовут ли Дасу в израильскую армию.

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