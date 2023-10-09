Российский теннисист вышел в 1/8 финала турнира в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублев в матче четвертого круга турнира в Шанхае (Китай) встречался с представителем Франции Адрианом Маннарино и одержал победу со счетом 6:3, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час и 3 минуты. Россиянин сделал шесть эйсов, а также опустил пять невынужденных ошибок.

В следующем круге Рублев встретится с американцем Томми Полом. Матч пройдет 11 октября. На турнире помимо Рублева больше не осталось россиян. Даниил Медведев сенсационно проиграл в третьем круге Себастьяну Корде из США, а Роман Сафиуллин — Бену Шелтону. Карен Хачанов уступил болгарину Григору Дмитрову.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 545 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8715 очков. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7490 очков). Андрей Рублев опустился с шестой на седьмую позицию (4550 очков).

Ранее Даниил Медведев заявил об усталости после сенсационного вылета с турнира в Шанхае.