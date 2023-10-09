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Игрока «Динамо» назвали инородным телом

Экс-спортдир «Динамо» Орещук: Карраскаль — вообще инородное тело в команде

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о ситуации с отстранением от тренировок с основной командой бело-голубых полузащитника Дениса Макарова. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Это нормальная история, когда тренер приходит в команду, а футболисты выражают недовольство игровым временем, тренировочным процессом. Дружище, ты получаешь зарплату в клубе! Клуб решает, что делать и кто играет.

Макаров слабее Карраскаля? Нет. Карраскаль вообще инородное тело в данный момент в команде. Макарова продать можно. Только за какие деньги? Никто за него даже половины не заплатит того, что «Динамо» заплатило», — сказал Орещук.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что тренерский штаб «Динамо» отстранил Дениса Макарова от тренировок с первой командой из-за недовольства тренеров поведением полузащитника на тренировках и матчах.

Макаров не попал в заявку «Динамо» на матч со «Спартаком» (3:0) и сегодняшнюю встречу с воронежским «Факелом» (0:0).

Макаров стал игроком «Динамо» в 2021 году. Он перешел в московский клуб из казанского «Рубина».

Ранее тренер «Динамо» Личка прокомментировал новость об отстранении Макарова от тренировок.

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