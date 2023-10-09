Экс-гендиректор «Спартака» ответил, что рассчитывал на победу над ЦСКА

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о результате матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые сыграли со столичным ЦСКА, и объяснил, почему у него нет положительных эмоций от поединка. Его слова приводит Sport24.

«Положительных эмоций нет, потому что рассчитывал, что «Спартак» должен победить, но с минимальным счетом — 2:1. К сожалению, ЦСКА вел в счете 2:1. Хорошо, что сыграли вничью», — заявил Мележиков.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» 8 октября, завершилась ничейным результатом — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Милан Гаич, у «Спартака» отличились Квинси Промес и экс-игрок ЦСКА Хесус Медина, забивший на 90+7 минуте игры и принесший своей команде ничейный результат.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на восьмой позиции. Следующий очный матч команд состоится в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги, точная дата поединка и время его начала еще не определены.

Ранее «Спартак» обратился к болельщикам после матча с ЦСКА.