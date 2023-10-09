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Лучшая фигуристка Сербии: по российским спортсменам, безусловно, скучают

Сербская фигуристка Дубинина заявила, что с представителями России больше азарта

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Raniero Corbelletti/Global Look Press

Чемпионка Сербии по фигурному катанию Антонина Дубинина рассказала об отношении к спортсменам из России на международной арене и отметила, что их отсутствию внутренне радуются те, кто претендует на медали. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«‎Но в целом по российским спортсменам, безусловно, скучают. С ними больше азарта. Да и конкуренция двигает спорт вперед, поэтому понимают, что лучше пусть Россия скорее возвращается, чтобы остальные не расслаблялись»‎, — заявила Дубинина.

Дубинина — уроженка Москвы, представляющая Сербию с сезона-2016/2017. На сербском национальном первенстве фигуристка шесть раз завоевывала золотые медали.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6-8 октября в Лозанне.

Ранее олимпийская чемпионка Ирина Роднина предположила, в каком виде спорта еще допустят россиян после футбола.

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