Клуб НХЛ решил избавиться от российского голкипера

«Аризона Койотс» выставила российского голкипера Ивана Просветова на драфт отказов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил журналист Элиот Фридман в социальной сети X (бывшая соцсеть Twitter).

Летом 2022 года Просветов заключил с клубом НХЛ двухсторонний контракт сроком на один год и на сумму $775 тыс.

В 2016 году российский хоккеист уехал в США, где два сезона играл за команды юниорских лиг «Миннесота Маджишенс» (Североамериканская хоккейная лига, 2016/17) и «Янгстаун Фантомс» (Хоккейная лига США, 2017/18). Просветов в 2018 году был выбран в четвертом раунде под общим 114-м номером «Аризоной Койотс». Он стал первым российским хоккеистом, выбранным в 18 лет в первых раундах драфта, при этом не сыгравшим ни одного матча за сборную России какого-либо возраста.

В прошлом сезоне Просветов провел семь матчей за «Аризону» в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,98 шайбы и отражая 88% бросков. В Американской хоккейной лиге (АХЛ) вратарь сыграл 35 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 3,06 шайбы и отражая 90% бросков.

Ранее клуб НХЛ выставил россиянина на драфт отказов спустя день после подписания контракта.