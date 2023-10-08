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Абаскаль объяснил, почему Мозес выходит играть в стартовом составе

Тренер «Спартака» Абаскаль назвал Мозеса лучшим в разгоне атак игроком команды

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА заявил, что нигерийский полузащитник Виктор Мозес заслуживает место в стартовом составе своим умением разгонять атаки., Его слова передает «Газета.Ru».

«Если мы возьмем два последних матча, то больше всего пользы как в атаке, так и в обороне принес Виктор Мозес. Это наша статистика, согласно которой мы делаем анализ того, кто может разгонять наши атаки. Это важно при отсутствии Литвинова, который пропустил несколько матчей из-за травмы, так как он обладает похожими качествами. Такой талантливый футболист, как Мозес, безусловно, может усилять игру со скамейки, однако на протяжении двух недель он доказывает свою полезность с первых минут», — заявил Абаскаль.

Матч «Спартак» — ЦСКА завершился результативной ничьей со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры в активе и «Спартака», и ЦСКА стало по 17 очков. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, а красно-синие — седьмое.

Ранее Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о везении в концовке матча с ЦСКА.

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