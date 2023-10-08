Боец Bellator назвал блогера Милохина больным и неадекватным после его вызова брату Хабиба

Российский боец Bellator Александр Шаблий раскритиковал блогера Даню Милохина за его вызов на поединок брата Хабиба Нурмагомедова. Его слова передает Metaratings.

«Бред полнейший. Наверное, человек болен, неадекватный. Реагируя на такие высказывания, мы создаем посещаемость его социальных сетей и так далее. Не стоит таким профессионалам, действующим бойцам, уделять внимания подобным людям. Мы занимаемся искусством высшего уровня, поэтому нецелесообразно на это отвечать», — сказал Шаблий.

В сентябре Милохин заявил, что хочет подраться с братом Хабиба Нурмагомедова, при этом не назвав имя бойца.

«Хочу, чтобы Хабиб аплодировал мне стоя, когда я выиграю», — заявил Милохин.

Милохин прилетал в Москву 8 сентября 2023-го после долгого пребывания в Дубае. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать тиктокера в армию. 11 сентября Милохин улетел из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Усман Нурмагомедов отказался жать руку американке на турнире Bellator.