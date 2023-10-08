Усман Нурмагомедов отказался жать руку американке на турнире Bellator

Российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион Bellator в легкой весовой категории Усман Нурмагомедов не стал пожимать руку американке Лиз Кармуш на чествовании чемпионов после турнира Bellator 300 в Сан-Диего (США).

Кармуш протянула Нурмагомедову руку, однако россиянин отказался приветствовать девушку. Россиянин приложил руку к сердцу и отклоняющим жестом показал, что не будет этого делать в ответ.

8 октября Нурмагомедов одержал победу над представителем США Брентом Примусом на турнире Bellator-300 единогласным решением судей и защитил чемпионский титул в легком весе.

Усман остается непобежденным. В его активе 17 боев в смешанных единоборствах, и во всех этих поединках он брал верх, в том числе одержав восемь побед нокаутом. Россиянин выступает в Bellator с 2020 года.

Дебютный поединок в профессиональной карьере он провел 26 марта 2017 года в Москве на турнире промоушена Moscow Pankration Federation. Усман одержал первую победу, одолев Имрана Абдиева.

Ранее Усман Нурмагомедов заявил о желании продолжить наследие отца Хабиба.