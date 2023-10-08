Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игрок «Спартака» признался, что его задели слова губернатора Самарской области

Игрок «Спартака» Чернов считает переход в команду шагом вперед

close
100%
Global Look Press

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о словах губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о переходе игроков из «Крыльев Советов» в московскую команду. Его слова передает Sport24.

«Переход в «Спартак» — это в любом случае шаг вперед. То, что сказал губернатор, не хотелось бы комментировать. Но, так как «Крылья» нас обыграли, и сделали это крупно, слова Азарова имеют право на существование.

Задели ли меня высказывания Азарова? Да, немного», — сказал Чернов.

После игры между «Крыльями Советов» и «Спартаком» Азаров сказал: «Напоминаю, что говорил ребятам, которые перешли в «Спартак»: «Зачем переходить в «Спартак», чтобы проигрывать «Крыльям»?».

В прошлом туре красно-белые разгромно проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Москвичи уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

8 октября «Спартак» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) примет ЦСКА. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Ранее Денис Глушаков назвал проблему «Спартака» перед дерби с ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий