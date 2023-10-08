Игрок «Спартака» признался, что его задели слова губернатора Самарской области

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о словах губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о переходе игроков из «Крыльев Советов» в московскую команду. Его слова передает Sport24.

«Переход в «Спартак» — это в любом случае шаг вперед. То, что сказал губернатор, не хотелось бы комментировать. Но, так как «Крылья» нас обыграли, и сделали это крупно, слова Азарова имеют право на существование.

Задели ли меня высказывания Азарова? Да, немного», — сказал Чернов.

После игры между «Крыльями Советов» и «Спартаком» Азаров сказал: «Напоминаю, что говорил ребятам, которые перешли в «Спартак»: «Зачем переходить в «Спартак», чтобы проигрывать «Крыльям»?».

В прошлом туре красно-белые разгромно проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Москвичи уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

8 октября «Спартак» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) примет ЦСКА. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Ранее Денис Глушаков назвал проблему «Спартака» перед дерби с ЦСКА.