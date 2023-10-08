Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МОК рассказали о реакции федераций на позицию организации по допуску России

Глава МОК Бах заявил о поддержке со стороны федераций по допуску России

close
100%
Dan Mullan/Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что позиция организации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в том случае, если они выполняют критерии МОК, получает все больше поддержки от международных федераций. Его слова приводит Inside the Games.

«Большинство международных федераций применяют наши рекомендации для достижения этой цели, для выполнения нашей миссии. Многочисленные чемпионаты мира и квалификационные соревнования с участием россиян были организованы без серьезных происшествий, потому что спортсмены выступают на соревнованиях с олимпийским духом», — заявил Бах во время генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Бах заявил, что условия допуска россиян на соревнования не подлежат обсуждению.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий