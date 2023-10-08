В МОК рассказали о реакции федераций на позицию организации по допуску России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что позиция организации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в том случае, если они выполняют критерии МОК, получает все больше поддержки от международных федераций. Его слова приводит Inside the Games.

«Большинство международных федераций применяют наши рекомендации для достижения этой цели, для выполнения нашей миссии. Многочисленные чемпионаты мира и квалификационные соревнования с участием россиян были организованы без серьезных происшествий, потому что спортсмены выступают на соревнованиях с олимпийским духом», — заявил Бах во время генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Бах заявил, что условия допуска россиян на соревнования не подлежат обсуждению.