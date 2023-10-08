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Гол Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Даллас»

«Миннесота» обыграла «Даллас» в предсезонном матче НХЛ

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

«Миннесота Уайлд» одержала победу с крупным счетом над «Даллас Старз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Поединок, который состоялся на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, завершился победой хозяев со счетом 4:0.

Российский нападающий победившей команды Кирилл Капризов забросил третью шайбу в матче, поразив ворота соперника на 47-й минуте игры. Его ассистентами выступили Мэтт Болди и Матс Цуккарелло. Также в матче отличились Джейкоб Миддлтон, Джон Меррилл и Марко Росси.

В минувшем сезоне в плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота» в 1/8 финала уступила в серии 2:4 «Даллас Старз». Капризов принял участие во всех шести матчах серии, отметившись лишь одной заброшенной шайбой. Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач.

«Миннесота» начнет сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 13 октября домашней игрой с «Флоридой Пантерз», поединок начнется в 3:00 по московскому времени. «Даллас» в тот же день примет на своей площадке «Сент-Луис Блюз», игра также начнется в 3:00 мск.

Ранее клуб НХЛ «Вегас» подписал контракт с российским нападающим.

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