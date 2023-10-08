Глава ФТР оценил шансы Медведева на успешное выступление на «Мастерсе» в Шанхае

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что третья ракетка мира Даниил Медведев в текущем сезоне сделал для себя все возможное, а также поделился ожиданиями от выступления теннисиста на турнире серии «Мастерс» в Шанхае. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У него достаточно плохая сетка сейчас начинается. Корда рвет игру. Единственное, что в данном случае в плюс Медведеву, так это то, что Корда не такой быстрый. Но в принципе его ждут неудобные соперники. Остальное — вопрос качества формы», — заявил Тарпищев.

7 октября Медведев одержал победу над Кристьяном Гарином во втором круге «Мастерса» в Шанхае. Встреча продолжалась 1 час и 32 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:3. Для Медведева эта победа стала 60-й в сезоне-2023. В матче третьего круга турнира он сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

В текущем сезоне Медведев восемь раз выходил в финалы соревнований ATP, в пяти сумел добиться победы. 4 октября российский теннисист проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира ATP-500, который проходил в Пекине.

Ранее финалист Кубка Дэвиса ответил, сможет ли Медведев вновь стать первой ракеткой.