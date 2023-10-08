Чемпионка Игр из России пожаловалась на «дикую» болезнь во время беременности

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич в своем Telegram-канале рассказала подписчикам, что заболела во время беременности.

«Меня скосила какая-то дикая болезнь. Уже неделю в лежку! Схема одна и та же: горло — насморк — кашель, но сегодня еще и сел голос. Делаю все, что можно в моем положении, но пока мне только хуже», — написала Пацкевич.

Одна из подписчиц спортсменки отметила в комментарии, что синхронистка часто болеет.

«За всю беременность второй раз! Да, могло быть недомогание, прихватить на день-другой, но так чтобы именно болеть — нет», — ответила она.

Помимо трех олимпийских медалей, завоеванных в 2012, 2016 и 2020 годах, Пацкевич 13 раз выигрывала чемпионат мира, завоевав первые золотые медали в 2009 году, и четырежды становилась на верхнюю ступень пьедестала на европейском первенстве. Она выступала в дуэте, группе и комбинации.

Спортивную карьеру синхронистка завершила в 2021 году. Пацкевич начала обучение на режиссера во ВГИКе.

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