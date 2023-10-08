Месси не попал в стартовый состав «Интер Майами» на матч МЛС

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был включен в заявку команды на матч регулярного чемпионата МЛС с «Цинциннати», однако не попал в стартовый состав.

7 октября Месси возобновил полноценные тренировки с «Интер Майами» после того, как восстановился от полученного повреждения. Форвард пропустил четыре последних матча своей команды.

Матч между «Интер Майами» и «Цинциннати» состоится 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 02:30 по московскому времени. Игру с первых минут начнет Серхио Бускетс, а вот Жорди Альба, который получил повреждение, поединок пропускает.

«Цинциннати» возглавляет турнирную таблицу МЛС, набрав 65 очков. «Интер Майами» идет на предпоследнем, 14-м месте, с 33 баллами.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в Европу.