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Экс-защитник сборной России объяснил, почему «Спартаку» будет сложно играть с ЦСКА

Футболист Гранат заявил, что тренер «Спартака» Абаскаль близок к увольнению

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат заявил, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль находится очень близко к своему увольнению, а также отметил, что красно-белым придется тяжело в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА без нападающего Александра Соболева. Его слова приводит Sport24.

«Судя по результатам – конечно, да. Последний матч было ощущение, что футболисты делали одолжение или вышли просто на обычный тренировочный матч. В воскресенье «Спартаку» будет тяжело без острия в лице Соболева, он ориентир команды в атаке. Их связка с Промесом очень много дает команде», — заявил Гранат.

«Спартак» после десяти туров чемпионата России занимает шестое место, набрав 16 баллов. ЦСКА, имеющий такое же количество очков, идет на восьмой позиции в турнирной таблице. Матч состоится 8 октября на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне РПЛ красно-белые выиграли бронзовые медали.

Ранее известный агент заявил, что проблема заключается не в Абаскале, а в самом «Спартаке».

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