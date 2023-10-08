Кафельников заявил, что для Медведева не имеет значения число побед

Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников заявил, что для третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева значение имеют выигранные титулы, а не количество побед в матчах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Число побед не имеет значение. Имеют значение титулы. Будет выигрывать титулы, будет значимо, а пока это число ни о чем не говорит. Сможет ли он обогнать Алькараса по количеству побед? Все зависит от него. Как будет — время покажет», — заявил Кафельников.

7 октября Медведев одержал победу над Кристьяном Гарином во втором круге «Мастерса» в Шанхае. Встреча продолжалась 1 час и 32 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:3. Для Медведева эта победа стала 60-й в сезоне-2023. В матче третьего круга турнира он сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

В текущем сезоне Медведев восемь раз выходил в финалы соревнований ATP, в пяти сумел добиться победы. 4 октября российский теннисист проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира ATP-500, который проходил в Пекине.

Ранее финалист Кубка Дэвиса ответил, сможет ли Медведев вновь стать первой ракеткой.