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Кафельников заявил, что для Медведева не имеет значения число побед

Теннисист Кафельников заявил, что число побед Медведева ни о чем не говорит

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Charles Krupa/AP

Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников заявил, что для третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева значение имеют выигранные титулы, а не количество побед в матчах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Число побед не имеет значение. Имеют значение титулы. Будет выигрывать титулы, будет значимо, а пока это число ни о чем не говорит. Сможет ли он обогнать Алькараса по количеству побед? Все зависит от него. Как будет — время покажет», — заявил Кафельников.

7 октября Медведев одержал победу над Кристьяном Гарином во втором круге «Мастерса» в Шанхае. Встреча продолжалась 1 час и 32 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:3. Для Медведева эта победа стала 60-й в сезоне-2023. В матче третьего круга турнира он сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

В текущем сезоне Медведев восемь раз выходил в финалы соревнований ATP, в пяти сумел добиться победы. 4 октября российский теннисист проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира ATP-500, который проходил в Пекине.

Ранее финалист Кубка Дэвиса ответил, сможет ли Медведев вновь стать первой ракеткой.

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